Евродепутат Хармс будет наблюдателем на выборах президента Украины

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс прибудет в Киев в качестве наблюдателя на выборы президента Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса евродепутата, распространенном в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Ребекка Хармс будет находиться в Украине с завтрашнего дня (четверг, 28 марта) в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", - указано в сообщении .

В пресс-службе политика рассказали, что после встречи с делегацией долгосрочных наблюдателей, Хармс отправится в Одессу 30 марта для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков.

Кроме того, у нее запланированы также встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями прессы, гражданского общества и кандидатами в президенты.

Напомним, 25 марта ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборы президента. Всего зарегистрировано 2344 наблюдатели от международных организаций и иностранных государств.