​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
ГлавнаяПолитика

​СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру"

Девушку обвинили в работе на российскую пропаганду.

​СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру"
Фото: facebook.com / Рита Бондарь

СБУ решила выдворить из страны 19-летнюю россиянку Маргариту Бондарь, которая писала статьи для российского сайта "Украина.ру", который входит в медиагруппу "Россия Сегодня".

Об этом говорится на сайте СБУ.

21 марта Бондарь написала в фейсбуке, что к ней в квартиру ломятся неизвестные мужчины, которые представились работниками Государственной миграционной службы. Потом этот пост был удален, а 26 марта Бондарь написала новое сообщение, где сообщила, что СБУ угрожает ей депортацией за работу на "Украину.ру".

"Она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы", - говорится на сайте СБУ.

Специалисты Министерства культуры пришли к выводу, что содержание публикаций Бондарь "способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки".

В связи с этим принято решение депортировать Бондарь за пределы Украины с трехлетним запретом на въезд.

Девушка ранее заявила, что боится депортации и порвала российский паспорт. При этом у нее есть еще молдавское гражданство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также