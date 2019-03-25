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ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборы президента

Зарегистрированы 2344 наблюдатели от международных организаций и иностранных государств.

ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборы президента
Фото: dniprograd.org

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию международных наблюдателей на очередные выборы президента Украины.

Об этом сообщил советник главы Центризбиркома Александр Остапа.

"Только что завершили регистрацию последнего международного наблюдателя на очередные выборы Президента Украины. Всего участие примут 2344 наблюдатели от международных организаций и иностранных государств", - написал он в фейсбуке.

Ранее в ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах

Напомним, Россия отказалась от направления своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.

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