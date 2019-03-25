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​Климкин предостерег украинских политиков от попыток вмешаться в американскую политику

"Самое главное, что у Украины есть, - это двупартийная поддержка Америки".

​Климкин предостерег украинских политиков от попыток вмешаться в американскую политику
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин предостерег украинских политиков от попыток вмешательства во внутрипартийные разборки между демократами и республиканцами.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua, комментируя возникшую ситуацию вокруг посла США в Украине Мари Йованович после заявления генпрокурора Юрия Луценка.

"Поддержка и доверие США - это то, что работает. И я считаю, что самое главное, что у Украины есть, - это двухпартийнаяподдержка Америки. А все, что может на это повлиять - с этим нужно бороться", - сказал Климкин.

При этом министр считает, что Украина пока не вступила во внутрипартийные разборки, несмотря даже на твит сына Трампа о необходимости уволить Йованович с должности посла, и "надеется что и не вступит".

"Но если будет продолжена эта линия, то у нас есть шанс в нее вступить, и это повлияет на двухпартийный консенсус", - сказал министр.

Напомним, Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

В посольстве США также заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович.

Президент Украины, а также Министерство иностранных дел выразили поддержку Йованович.

Сын президента США Дональда Трампа призвал снять Йованович с должности посла.

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