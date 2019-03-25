​Климкин предостерег украинских политиков от попыток вмешаться в американскую политику

Министр иностранных дел Павел Климкин предостерег украинских политиков от попыток вмешательства во внутрипартийные разборки между демократами и республиканцами.
Об этом он сказал в комментарии LB.ua, комментируя возникшую ситуацию вокруг посла США в Украине Мари Йованович после заявления генпрокурора Юрия Луценка.
"Поддержка и доверие США - это то, что работает. И я считаю, что самое главное, что у Украины есть, - это двухпартийнаяподдержка Америки. А все, что может на это повлиять - с этим нужно бороться", - сказал Климкин.
При этом министр считает, что Украина пока не вступила во внутрипартийные разборки, несмотря даже на твит сына Трампа о необходимости уволить Йованович с должности посла, и "надеется что и не вступит".
"Но если будет продолжена эта линия, то у нас есть шанс в нее вступить, и это повлияет на двухпартийный консенсус", - сказал министр.
Напомним, Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".
В посольстве США также заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович.
Президент Украины, а также Министерство иностранных дел выразили поддержку Йованович.
Сын президента США Дональда Трампа призвал снять Йованович с должности посла.