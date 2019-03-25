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​В России показали "перебежчика из СБУ"

Мужчина по имени Василий Прозоров заявил, что с 2014 года работал на спецслужбы РФ.

​В России показали "перебежчика из СБУ"
Василий Прозоров

В Москве показали "перебежчика из Службы безопасности Украины" по имени Василий Прозоров.

Пресс-конференцию этого человека устроили в МИА "Россия сегодня" в понедельник, 25 марта, когда отмечается День Службы безопасности Украины.

"Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 99 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года я работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности в районе проведения АТО", - представился мужчина.

Он заявил, что имел доступ к самым секретным данным, касающимся антитеррористической операции на Донбассе, и даже присутствовал на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, в 2017 году контрразведка СБУ задержала руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины.

В протоколе он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам осуществлял перевод. С премьер-министром Украины Гройсманом он начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабинет Министров.

Сейчас Ежов находится под судом.

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