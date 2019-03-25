МИД прокомментировал дело, возбужденное против Вятровича в России

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало уголовное дело, возбужденное Следкомом РФ против председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

В заявлении МИД говорится, что это "еще одна неудачная попытка кремлевского режима переписать на свой лад украинскую историю и навязать свою точку зрения на исторические события как едино истинную".

Министерство подчеркнуло, что дело против Вятровича в очередной раз показало, что РФ игнорирует исторические факты украинского освободительного движения, которое подверглось нацистским преследования. "В этой связи обращаем внимание, что в материалах Нюрнбергского процесса как раз содержатся доказательства борьбы ОУН против нацистов", - заявили в МИД.

Украинское министерство напомнило, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступного характера этих режимов.

"Российской стороне и, в частности, следом РФ следовало бы сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало. В отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма, а также присущие сталинском и нацистскому режиму преследования по национальному признаку, вероисповеданию и сексуальной ориентации. Сегодняшнее кремлевское руководство унаследовало худшее от тоталитарных режимов 20 века, превратив Россию в государство парию, агрессора, оккупанта", - говорится в заявлении.

Напомним, что российские власти обвинили Вятровича в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).