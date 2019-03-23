​Тимошенко: в Конституции следует отменить неприкосновенность президента, депутатов, судей

На всеукраинском референдуме необходимо принять Новую Конституцию, в которой будут прописаны новые порядки и правила жизни людей и которая сделает всех равными перед законом.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Киеве.

По ее словам, о последствиях неравности всех перед законом и отсутствие ответственности в стране свидетельствует недавно обнародовано журналистское расследование о коррупции окружения президента на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской армии по завышенным ценам.

Это стало проверкой нашей системы на способность противостоять таким масштабным нарушением закона чиновниками, считает она.

«Стало очевидно, что нет в украинской Конституции инструментов, как привлечь к ответственности высокопоставленных лиц, которые так ведут себя со страной во время войны», - сказала председатель партии.

В Конституции процедура импичмента прописана так, что привлечь виновных оказалось невозможно. Так, например, по нашему Основному Закону, для того чтобы начать процедуру импичмента президента за коррупцию на оборонке, надо создать в парламенте ВСК по расследованию дела. И в парламенте создали такую комиссию, но ее возглавил депутат БПП.

«Почему? Потому что большинство в парламенте - президентское», - пояснила кандидат в президенты.

Кроме того, говорит Тимошенко, Генпрокуратурой, которая также участвует в импичменте, руководит кум президента, «а Верховный Суд, - частная собственность гаранта и никто против своего владельца не может действовать».

В Украине на каждых выборах, акцентирует политик, только меняются лица у власти, но прогнившая система не ликвидирована. Именно поэтому нельзя никого привлечь к ответственности, ведь у всех иммунитет, неприкосновенность: у президента, судей, депутатов.

«Поэтому, если мы хотим менять страну, нам нужно менять всю систему власти, а не фамилии. Нам нужна система, которая будет освобождена от кланов и коррупции», - сказала она.

Обеспечить это сможет новая Конституция, в которой не будет иммунитета и неприкосновенности ни у кого.

«Все должны быть равны перед законом. В случае этого можно надеяться на то, что у нас будет страна», - убеждена Юлия Тимошенко.