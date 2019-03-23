Послы G7 в письме Авакову написали об угрозе "экстремистских движений"

Потасовка между "Нацкорпусом" и полицией под АП 9 марта 2018 года

В письме министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, которое послы стран Большой семерки (G7) отправили ему 15 марта, говорится об угрозе деятельности "экстремистских движений" в Украине. "Радио Свобода" получило копии двух писем, подготовленных группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В частности, в письме к Авакову французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - отметила Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков его получил.

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет о "тонкой, завуалированной ссылке на Национальный корпус и Национальные дружины в письме, о котором рассказала французский дипломат.

Напомним, последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9 и 16 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах и Полтаве.