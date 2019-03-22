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Вилкула повторно вызвали в НАПК для предоставления объяснений

В феврале САП возобновила расследование дела в отношении Вилкула.

Вилкула повторно вызвали в НАПК для предоставления объяснений
Фото: Макс Левин

Народного депутата и кандидата в президенты Александра Вилкула повторно вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений., после того, как журналисты написали о том, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"НАПК приглашает Александра Вилкула прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - сказано в сообщении.

Вилкула вызывают 27 или 28 марта в 10:00 или в течение рабочих часов в указанные дни.

Как сообщалось в феврале САП возобновила расследование дела в отношении Вилкула.

28 декабря НАБУ закрыло дело в отношении Вилкула в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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Источник: "Українські новини"
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