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Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос

Беглого бизнесмена вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос
Фото: sergeykurchenko.com

Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Сергея Курченко на допрос. Повестка обнародована на сайте ГПУ.

В повестке говорится, что ГПУ ждет Курченко для участия в следственных действиях 26 марта 2019 года. На допрос Курченко вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 16 ноября 2016 года.

Напомним, с февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен.

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В мае 2018 беглый олигарх Курченко впервые попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

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