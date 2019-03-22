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Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву

Кремль дал понять, кто самый пророссийский кандидат в президенты.

Фото: 112

Кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Переговоры были инициированы украинской стороной. 

"У нас действительно, по нашему мнению, важная причина попросить встречи с вами, потому что экономические отношения Украини и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают самый тяжелый, пожалуй, период в своей истории", - заявил на встрече Бойко.

Переговоры, в частности, касались ситуации с транзитным газовым контрактом, срок действия которого истекает в этом году, и доступа украинских товаров на рынок РФ.

Напомним, что Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. 

Бойко, согласно данным социологических опросов, занимает 4-5 место в президентской гонке.

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