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Кандидату в президенты Петрову смягчили меру пресечения

Фигуранту Tinder-скандала разрешили покидать место жительства.

Кандидату в президенты Петрову смягчили меру пресечения
Владимир Петров
Фото: Главком

Печерский районный суд Киева 21 марта смягчил меру пресечения политтехнологу, телеведущему и кандидату в президенты Владимиру Петрову.

Круглосуточный домашний арест сменили на ночной домашний арест, рассказал Українським Новинам сообщил адвокат Андрей Смирнов.

Также суд продлил на месяц дополнительные обязательства, возложенные на Петрова.

Напомним, Владимир Петров, известный также как Люмпен, был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.

В то же время суд отказался арестовать Петрова и отпустил его под круглосуточный домашний арест. Второй задержанный по этому делу - блогер Александр Барабошко - был арестован на два месяца с залогом в 3 млн гривен и вскоре вышел на свободу.

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Источник: "Українські новини"
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