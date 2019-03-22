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В Москве вывесили 3-метровый баннер в поддержку Сенцова

Активисты хотели напомнить людям о политзаключенных.

Фото: Новая газета

Активисты вывесили трехметровый баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова у здания Казанского вокзала в Москве в России. Об этом сообщает "Новая газета".

"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных", - сообщил один из активистов.

Активист отметил, что таким образом они хотят напомнить людям, что в России есть политические заключенные.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

С 14 мая по 5 октября 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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