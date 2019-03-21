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"Красный Крест" "забыл" об украинских узниках в России, - Геращенко

Представители МККК ни разу не получили доступа к политзаключенным украинцам.

"Красный Крест" "забыл" об украинских узниках в России, - Геращенко
Фото: пресс-служба президента

Международный Комитет Красного Креста не проявляет достаточной активности в вопросе украинских заложников. Об этом заявила в ходе круглого стола в четверг первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет "Укринформ".

"Кто забыл о наших заложников и политзаключенных, то это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному Комитету Красного Креста", - сказала она.

По словам Геращенко, МККК ни разу не получил доступа к заложникам на оккупированных территориях.

"Это миссия Международного Комитета Красного Креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - сказала первый вице-спикер.

По мнению Геращенко, представители этой международной организации "на самом деле должны добиваться от Российской Федерации доступа к людям на оккупированных территориях".

Напомним, в России и в Крыму находятся в заключении или под судом около 70 украинских политзаключенных.

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