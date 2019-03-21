В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Луценко: В Дубно задержали участника избирательной пирамиды с сумкой "черного нала"
Луценко: В Дубно задержали участника избирательной пирамиды с сумкой "черного нала"
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
ГлавнаяОбществоЖизнь

Красный Крест направил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей.

Красный Крест направил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи
Фото: Макс Требухов

Международный комитет Красного Креста направил девять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме.

Напомним, 7 марта боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также