Красный Крест направил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей.

Международный комитет Красного Креста направил девять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме.

Напомним, 7 марта боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста.