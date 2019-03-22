Печерский суд продлил арест Заманы до 21 апреля

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене, до 21 апреля. Об этом сказала судья Ирина Литвинова на заседании 21 марта.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить, меру пресечения в виде содержания под стражей продлить в пределах сроков досудебного расследования до 21 апреля 2019", - сказала она.

Напомним, 25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. Прокуратура заявляет, что вопреки закону Замана уменьшил предельную численность личного состава Вооруженных сил.

По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.