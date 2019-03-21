Рада перед выборами: работа «вхолостую»

За десять дней до первого тура президентских выборов, в четверг, когда обычно в парламенте полный аншлаг и все слаженно голосуют за законы, было как никогда пусто. В зале под куполом — сидело около 50 нардепов, хотя согласно электронной регистрации «мертвых душ» было больше 300. Парламентарии уже вторую неделю явно затягивают рассмотрение важного для государственности закона о функционировании украинского языка. И все потому, что всех их больше заботит не выполнение прямых обязанностей народного депутата, а исход выборов и возможный расклад второго тура. LB.ua. собрал мнения нардепов из ключевых фракций о вероятных сценариях развития событий.

Язык в заложниках

Ещё в октябре 2018 года, не смотря на блокирование трибуны и взаимные громкие обвинения, Рада приняла в первом чтении закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного нардепа от «Народного фронта» Николая Княжицкого и группы парламентариев (5670д).

Тогда глава профильного Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Княжицкий после серьезного противостояния с «горячими головами» в БПП, которые настаивали на своей «лайт-версии» языкового закона без каких-либо конкретных гарантий защиты государственного языка, назвал момент голосования за основу «историческим».

Фото: Александр Ратушняк

Нардеп аргументировано пытался развеять все мифы и снять спекуляции, которые то и дело звучали из разных политических лагерей, заверив, что одна из спорных статей законопроекта о создании службы языковых инспекторов (Прим.: которые должны были ходить и проверять по «кафе-барам-ресторанам-театрам и кино» на предмет обслуживания на государственном языке), — была изъята из редакции первого чтения. Но это не остудило «горе-спекулянтов», которые то и дело продолжали рассказывать «о самом близком» приближении запрета русского языка.

Хотя, да, законом Княжицкого предлагались реальные механизмы, в частности, введение административной, так и уголовной ответственности за нарушение норм по защите государственного языка, чего не было в «лайтовом» законопроекте нардепа БПП Лесюка.

«Что это значит? На практике, если в этом зале (Прим.: в Раде) кто-то будет говорить на русском, то понесёт административную ответственность и заплатит штраф. Если будет поносить наш язык, как Герб и Флаг, то понесёт уже уголовную ответственность», — объяснял «на пальцах» Княжицкий.

Фото: Еспресо.TV

В общении с LB.ua соавтор законопроекта подтверждал, что его законопроект — единственный, предусматривающий простой и рабочий механизм, когда в судебном порядке вы сможете защитить свои языковые права. Простыми словами, за отказ предоставить услугу на государственном языке в ответ вы спокойно сможете подать в суд. Плюс – все чиновники, госслужащие без исключения должны будут иметь на руках сертификат о знании украинского. То есть, сдать экзамен, что больше всего и возмущало русскоговорящую часть «Оппоблока» и платформы «За жизнь».

Уже сам старт принятия законопроекта дал понять многим, что голосование за него в целом окажется в заложниках предвыборной риторики и политический конъюнктуры. Так и получилось.

Почти полгода понадобилось для подготовки документа ко второму чтению. Депутаты из упомянутых сил умышленно «накидали» рекордное количество правок — 2500. И как отметил Княжицкий, все для того, чтобы максимально растянуть рассмотрение законопроекта во времени. Желательно, отложив его возможное принятие во втором чтении и в целом позже первого тура. Так вышло.

По состоянию на вечер четверга депутаты в почти пустом зале смогли рассмотреть только треть поправок. Причём, основная их часть сводилась к откровенно пропагандистским нормам о якобы «попрании прав русскоязычных».

Фото: Анна Стешенко

Стоит отдать должное выдержке Княжицкому, который изо дня в день, две пленарных недели подряд, стоя за трибуной, и понимая всю тщетность ситуации, все же защищал до последнего свой законопроект. Иногда перепалки между нардепами доходили до абсурда. Ведь то и дело звучала новая и новая правка, идентичная по своей сути, на рассмотрении которой упорно настаивали депутаты, прямо скажем, пятой колоны. Этот затяжной и бессмысленный для всех процесс вводил в сонный ступор оставшихся в зале нардепов. А спикер Андрей Парубий и его замы Ирина Геращенко и Оксана Сыроид вахтовым методом, сменяя друг друга в президиуме, продолжали монотонно и также безнадёжно в голосе зачитывать правки к документу, как того требует регламент.

Уравнение из трёх известных

В любом случае, в ещё более пустых, чем сессионный зал кулуарах, депутаты куда более активно говорили о возможных вариантах событий и комбинации исхода первого тура.

Так, в общении с LB.ua вице-спикер из «Самопомощи» Оксана Сыроид призналась: «закон, скорее всего, да, завалят». С ее слов, «если Петр Алексеевич не выйдет во второй тур, тему с законом о языке — точно похоронят.

«Хотя, знаете, и ему этот закон не нужен», — сказала она.

Фото: Макс Левин

В ответ в руководстве фракции БПП нас заверили, что в случае попадания во второй тур Порошенко, «парламент точно будет продавливать для голосования в целом этот закон, это ж наша тема: «язык, армия и вера. Томос— есть, армия — есть, ну, скандал с «Укроборонпромом» сошёл на тормоза, а вот язык — подтянем», — утверждал источник, близкий к АП.

Та же Сыроид рекомендовала быть реалистами, ведь «против математики, социологии и цифр — не попрешь». С ее слов, три фаворита президентской гонки явны. Интрига только в том, кто «со слугой народа выйдет во второй тур».

По её оценкам, такой электоральный настрой украинцев как минимум разочаровывает, если скажем прямо, не настораживает.

«Я проехала всю Украину, общалась с огромным количеством наших избирателей. Знаете, на мой вопрос: что общего у героя из сериала «Доктор Хауз» с лечащим врачом и актером из сериала «Слуга народа», — уважаемая врач со стажем мне ответила: «А вдруг?». Это диагноз нашему избирателю, который выбирает из троих кандидатов, подконтрольных олигархам. Мне кажется, нам ещё нужно будет лет десять, минимум, чтобы люди делали трезвый выбор», — говорила она.

Фото: Lb.ua

В Блоке Петра Порошенко трезвы и расчетливы. Так, один из руководителей фракции и близкий по бизнесу к Петру Алексеевичу депутат заверил LB.ua: «На данный момент угрозы непопадания во второй тур мы не видим. Мы точно будем во втором туре: с Зеленским, если явка будет выше обычного, а значит на выборы придет молодежь. Ну, или с Юлией Тимошенко, если молодежь не придет. А уже тактика второго тура будет строиться в зависимости от оппонента Порошенко», - сказал наш собеседник во фракции БПП.

Есть ли жизнь после первого тура

В «Батькивщине» относительно возможных фальсификаций — непоколебимы. Тут, в унисон предвыборной риторике Тимошенко, напоминают о «сетках» Порошенко. И не сомневаются в подтасовке результатов.

Так, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев напоминает о целесообразности «спуститься с предвыборных небес». По его словам, не столь критично: кто станет следующим президентом Украины. Главное: как и каким образом он в парламентско-президентской республике, в условиях действующей коалиции БПП, «Народного фронта» и осколков «регионалов» (Прим: если это будет новый президент) сможет провести первые ключевые решения через Раду? Начиная с избрания министра обороны и иностранных дел, увольнение Генпрокурора и его назначение (Прим.: это представления и прерогатива президента, но от Рады нужно минимум 226 голосов «за»).

Фото: Анна Стешенко

Посему, без своего большинства в Раде новому главе государства в период до октября (Прим.: до парламентских выборов), а это меньше критических первых 100 дней, будет, в любом случае непросто.