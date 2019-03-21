НАБУ приобщило переписку фигурантов журналистского расследования

Национальное антикоррупционное бюро Украины приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в оборонной сфере переписку фигурантов, о которой речь шла в журналистском расследовании Bihus.Info. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я только вчера получил письмо от директора НАБУ, что эти материалы они решили приобщить к материалам производства. Решили это сделать только сейчас", - сказал Холодницкий в четверг вечером на телеканале "Прямой".

Таким образом НАБУ признало, что эти материалы у них были. "Где эти материалы были два года - должно установить ГБР, поскольку мы начали производство по факту злоупотребления служебным положением руководством НАБУ и по подследственности мы передали эти материалы в ГБР", - сказал Холодницкий.

"Я сам хочу установить истину. Первое: почему эти материалы (переписка) были сокрыты. Я уже понимаю, почему. Потому что там была переписка и детективов НАБУ, и руководства НАБУ. И там была переписка не только по "Укроборонпрому", но и по "Укрзализныце", когда давали материалы, чтобы что-то незначительное шло в суд, а значительное, которое интересовало фигурантов, было выделено в отдельное производство и тихонько умерло", - пояснил Холодницкий.

Ранее руководитель САП заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник был в курсе участия его подчинённых в незаконных схемах.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.