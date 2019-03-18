САП: НАБУ прикрывало преступную деятельность своих сотрудников и коррупцию в собственном ведомстве

Прокуратура настаивает, что не согласовывала следственных действий с участием "тайного агента" Шевченко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается скрыть свою причастность к коррупции в оборонном комплексе

Об этом говорится в официальном опровержении САП обнародованного НАБУ "Разъяснения относительно обнародованных материалов, переданных из ГПУ в НАБУ".

"Указанная в этом сообщении информация искажает реальное положение настоящего расследования описанных уголовных производств и направлена на отвлечение внимания общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц ООО «Оптимумспецдеталь»", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой САП.

В частности, в НАБУ говорили, что их "тайный агент" Евгений Шевченко общался с фигурантами коррупционного скандала в рамках расследования уголовных дел. Однако прокуратура настаивает, что не согласовывала таких следственных действий с участием Шевченко.

Кроме того, НАБУ не раскрывали дело о взятке, которую предлагали Шевченко для закрытия дел против братьев Дубневичей (дела о хищении на "Укрзализныце").

В САП считают, что это "свидетельствует о ложности объяснений НАБУ" и о "попытке избежать уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество".

Антикоррупционная прокуратура также утверждает, что от нее 2 года прятали и до сих пор не передают материалы, которые НАБУ получило от Генпрокуратуры. Большинство этих документов касается именно коррупционных сфер в оборонной отрасли.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 тыс. долларов. Дело было начато после публикации журналистского расследования, в котором говорится, что предприятия "Укроборонпрома" покупали детали, поставленные контрабандой из России по завышенным ценам.

НАБУ отстранило двух детективов из расследования Bihus.info. При этом Бюро отрицает пособничество коррупционным схемам.