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Ляшко чуть не сорвал "час вопросов" к правительству

Парубий обвинил Ляшко в предвыборном пиаре.

Ляшко чуть не сорвал "час вопросов" к правительству
Фото: facebook.com/borislav.bereza

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко вместе со своими депутатами чуть не сорвал "час вопросов" к правительству.

Ляшко не понравился ответ премьер-министра Владимира Гройсмана на его вопрос, поэтому он вместе с членами фракции проследовал к премьеру и заблокировал правительственную трибуну.

"Вы хотите мне уже на левое ухо кричать", - пошутил Гройсман, напомнив о недавнем визите Ляшко на заседание Кабмина. Тогда он кричал в правое ухо премьера.

Спикер парламента Андрей Парубий объявил небольшой перерыв в пленарном заседании, пригрозил, что прекратит "час вопросов", и обвинил Ляшко в предвыборном пиаре.

"Я понимаю, что это последний пленарный день перед выборами и немного сумасшествие кое-кого за выборы и проценты искушает, и [он] проявляет неуважение к парламенту беспричинно, на пустом месте, безосновательно. Я считаю это неприемлемым, я считаю это невозможным", - сказал Парубий.

Все это время Гройсман общался с Ляшко в правительственной ложе.

После того, как премьер сообщил, что дал соответствующие поручения по вопросам Ляшко, члены Радикальной партии покинули ложу правительства.

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