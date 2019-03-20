Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ворвался со своими депутатами на заседание Кабинета министров и устроил скандал из-за планов правительства продлить контракт с главой правления "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым.

"На каком основании вы продлили контракт ворюге Коболеву?" - обратился он к главе Кабмина.

"Наше требование к правительству - не продлевать контракт с главой Нафтогаза Коболевым, пока полтора миллиарда гривен премий, которые они себе выписали, вывели в оффшоры, не вернутся в Украину", - заявил Ляшко после перепалки с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Премьер в ответ сказал, что Ляшко со своей неприкосновенностью поступил "меганекультурно", ворвавшись на заседание правительства.

После этого спор перешел на пенсии, социалку и тарифы на коммунальные тарифы.

"Что касается Нафтогаза. Решение об этом контракте было принято 13 апреля 2016 года, подписал его бывший министр экономики. Я заявил еще в конце прошлого года, что на таких условиях контракт продлен не может быть. А он был заключен таким образом, что если бы досрочно разорвать, мы бы проиграли все суды и выплаты были не в миллионах, а в миллиардах. Поэтому мы приняли решение, что этот контракт не будет продлен", - сказал Гройсман в конце концов.

При этом он подчеркнул, что будет подписан новый договор со сниженной зарплатой.

Премьер напомнил, что Ляшко зарегистрировал постановление обязать руководство "Нафтогаза" вернуть в госбюджет 45 млн евро премии, и предложил урегулировать этот вопрос в парламенте.

Напомним, что контракт с Коболевым и остальными членами правления будет продлен на один год до 20 марта 2020 года.

Кабинет министров согласовал с набсоветом "Нафтогаза" три ключевых условия, на которых продлевается контракт с правлением компании.

Это создание сертифицированного оператора ГТС с 1 января 2020 года, увеличение добычи природного газа до 18 млрд кубометров и отсутствие у менеджмента любых бонусов, вознаграждений и снижение зарплаты в два раза по сравнению с предыдущим контрактом.