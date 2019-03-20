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Крым покинули около 10% крымских татар из-за притеснений со стороны России, - Джемилев

Абсолютное большинство крымских татар остаются проукраинскими.

Крым покинули около 10% крымских татар из-за притеснений со стороны России, - Джемилев
Фото: Макс Левин

Россия в оккупированном Крыму использует ту же стратегию, что и российский императрица Екатерина II - выселяет крымских татар и заселяет полуостров россиянами. Родную землю вынуждены были покинуть около 10% крымских татар, сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, пишет Укринформ.

"По нашим оценкам, 10% процентов из 300 тысяч крымских татар были вынуждены оставить Крым. Это - стратегия, как при Екатерине II, когда автохтонный крымско-татарский народ был выселен, а россияне заселены. Это так цинично: они приехали в нашу страну со всеми своими ракетами и оружием, а нас преследуют, когда найдут патрон", - заявил он.

Джемилев отметил, что на сегодня в Крыму преследуется "каждый, кто осмелится высказать любую форму недовольства российской оккупацией". Чаще всего же репрессии направлены против крымских татар, поскольку они всегда были самыми активными.

"Обыски уже стали частью повседневной жизни крымских татар, часто они проходят под предлогом религиозного экстремизма. В течение всех лет со времени независимости Украины не было ни одного террористического акта, и вдруг все стали террористами?" - сказал Джемилев.

По его словам, во время таких обысков, в ходе которых якобы ищут оружие или запрещенную литературу, как правило российская оккупационная власть пытается унизить крымских татар и спровоцировать конфликт для оправдания дальнейших больших притеснений.

"Я считаю, что 95% крымских татар все еще остаются проукраинскими. Но это правда, что люди теряют надежду на освобождение, и, конечно, им приходится как-то выходить из ситуации", - добавил лидер крымскотатарского народа.

Напомним, 18 марта оккупированный полуостров посетил президент России Владимир Путин, чтобы отметить таким образом пятую годовщину аннексии Крыма.

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