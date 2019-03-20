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Экс-президента Крыма арестовали в оккупированном Симферополе

Юрия Мешкова обвиняют в неповиновении полиции.

Экс-президента Крыма арестовали в оккупированном Симферополе
Юрий Мешков, 2011 год
Фото: segodnya.ua

Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции, сообщает Новая газета.

Мешкова, пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова, а также казачьего атамана Сергея Акимова задержали во время праздничного концерта, посвященного пятилетию аннексии Крыма, и выступления Владимира Путина на площади Ленина в Симферополе 19 марта. Их остановили на площади сотрудники полиции и потребовали предъявить документы.

После отказа это сделать и проехать в РОВД для выяснения личности, полицейские заявили, что им поступило сообщение, якобы Мешков находится в публичном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дальнейшем судмедэкспертиза, которой был подвергнут Мешков, это опровергла.

Всех активистов задержали и доставили в районный отдел полиции, где только на Мешкова был составлен протокол о неподчинении полиции. На следующий день Центральный районный суд Симферополя признал его виновным и назначил наказание в виде двух суток административного ареста.

Мешков в свою очередь, считает, что подвергся преследованию из-за попытки провести 19 марта митинг с критикой властей Крыма, который не был согласован администрацией города и не состоялся.

Юрий Мешков - первый и единственный президент Крыма с 1994 по 1995 год. На этом посту отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения. В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда на территорию Украины сроком на 5 лет

В марте 2015 Мешков обратился в ФСБ России с требованием привлечь к уголовной ответственности бывшего президента Украины Виктора Януковича. Первый президент Крыма обвинил Януковича в пытках.

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