Число подозреваемых в деле о хищении 15 га земли в Гатном выросло до девяти

Количество подозреваемых в деле о хищении 15 га земли в Гатном возле Киева выросло до девяти человек.

На сайте НАБУ говорится, что 19 марта подозрение предъявили бывшему главному ученому секретарю Национальной академии аграрных наук Украины и бывшему заместителю начальнику Главного упарвления Госземагентства в Киевской области.

14 марта статус подозреваемых приобрели еще семь человек: пять сотрудников НААН и ее подразделений (среди них - бывший президента Академии, вице-президент, директор Института земледелия), бывший начальник управления в Главном управлении Госземагентства в Киевской области и сотрудник СБУ, который был советником президиума НААН.

Им вменяют завладение 138 земучастками общей площадью 13,2564 га на территории Гатненского сельсовета возле Киева в 2013-2014 годах и покушение на завладение еще шестью участками на 0,581 га.

Участки были сформированы в результате незаконного изъятия 15,12 га особо ценной земли госпредприятия "Опытное хозяйство Чабаны", рыночная стоимость которой составила 42,5 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 УК (хищение) и ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 УК (покушение на хищение). Некоторым подозреваемым дополнительно вменяют ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).