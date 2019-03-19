ЦИК пояснил, почему увеличил количество бюллетеней к первому туру

Центральная избирательная комиссия изменила распределение количества бюллетеней между первым и вторым туром. Теперь для первого тура предполагается подготовить 30,44 млн бюллетеней, для второго – 29,92 млн, хотя раньше планировалась печать одинакового количества на оба тура.

Это связано с тем, что прогнозируемое в прошлом году количество избирателей не учитывало целый ряд факторов. Об этом в комментарии LB.ua сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

«Согласно ст.35 Бюджетного кодекса при формировании бюджета на эти выборы прошлый состав ЦИК рассчитал количество бюллетеней как прогнозированное (это очень важно) по состоянию на 30 июня 2018 года. Как оно высчитывается? Путем замера среднего ежемесячного изменения количества избирателей в каждой области Украины, городе Киеве и заграничном избирательном округе с 20 января 2010 года по 20 июня 2018 года включительно. Таким образом, прогнозированное количество избирателей составило 30 028 913», - сказал он.

В декабре прошлого года, согласно Закону «О публичных закупках», началась процедура подготовки печати бюллетеней.

«Напомню, что согласно этому закону, минимальная продолжительность тендерных процедур составляет 45 суток. Именно этим объясняется то, что ЦИК была вынуждена заключить соглашение на печать бюллетеней на первый и второй тур выборов. При этом в договоре с «Полиграфкомбинатом «Украина» говорится о том, что сумма и количество бюллетеней могут быть уменьшены в случае, если заказчик не примет решение о проведении повторного голосования. Простыми словами — если второго тура не будет, то и бюллетени печататься не будут», - пояснил Радченко, добавив, что напечатать сейчас бюллетени ко второму туру невозможно, поскольку, неизвестно, кто победит в первом.

«Кроме этого, мы не можем в любой момент допечатать бюллетени, ЦИК ограничено в этом Законом «О публичных закупках». В этой редакции для выборов он не годен», - добавил он.

Заместитель председателя комиссии отметил, что на количество бюллетеней повлияло, в частности, создание специальных избирательных участков для военных и определение перечня временно оккупированных территорий, где выборы не состоятся.

«Совсем недавно по представлению Министерства обороны созданы избирательные участки для военных, находящихся в зоне проведения ООС в Донецкой и Луганской областях. Количество избирателей там составит около 47 тыс. О них мы не знали раньше», - пояснил он.

Также Радченко напомнил, что специальные избирательные участки создаются в больницах. О количестве там избирателей ЦИК узнает только после информирования со стороны руководства медицинских учреждений. На практике — за четыре дня до голосования.

ЦИК также должна учитывать, к примеру, тот факт, что члены избирательного участка будут голосовать на этом же участке. «У нас — 39 кандидатов, соответственно членов участковых избирательных участков. На 30 тысячах участках будет более миллиона членов избирательных комиссий. А бюллетени печатаются раньше, чем формируются УИК”, - добавил он.

Радченко также добавил, что ЦИК увеличила количество бюллетеней всего на 215 789. На каждый участок должны поставить на 0,5% бюллетеней больше от количества избирателей на отдельном участке с учетом кратности размещения бюллетеня на полиграфическом листе.

«К примеру, на участке — 100 избирателей. 0,5% бюллетеня составляет полбюллетеня. Мы не можем предоставить полбюллетеня, предоставим один. На печатном листе помещается три бюллетеня. Таким образом, на этот участок мы можем передать либо 99, либо 102 бюллетеней. С учетом резерва и кратности по всем участкам будет передано еще 45 тыс. бюллетеней», - сказал он.