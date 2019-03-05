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ЦИК объяснила, почему заказывает сразу 60 млн бюллетеней

Раздельные тендеры могли не успеть в срок.

ЦИК объяснила, почему заказывает сразу 60 млн бюллетеней

Центральная избирательная комиссия заявила, что заказывает сразу 60 млн бюллетеней из расчета на первый и второй тур согласно требованиям закона о госзакупках.

"Впервые в истории выборов в Украине закупка товаров, работ и услуг осуществляется согласно требованиям закона Украины "О публичные закупки" от 25 декабря 2015 года. Иначе, как проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и при необходимости - на день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая быстротечность избирательного процесса", - говорится в заявлении ЦИК.

Условия тендера предусматривают печать 30 028 913 бюллетеней (ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (0,5%-ный резерв согласно ст.71 закона "О выборах Президента Украины") + 742 (кратность, связанная с техническими нюансами печати на полиграфическом комбинате "Украина") на каждое голосование.

В связи с этим ЦИК считает, что претензии к тендеру - это "безосновательная и безграмотная манипуляция", направленная на "оправдание неудовлетворительных результатов избирательной гонки".

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что одновременная печать 60 млн бюллетеней для первого и второго тура голосования закладывает возможность для фальсификации со стороны власти.

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