Гладковский-младший подал в суд на журналиста Бигуса

Иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского.

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте Подольского районного суда Киева.

Отмечается, что иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского. Ответчиками являются руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Напомним, 25 февраля журналисты программы "Наші гроші" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского из СНБО. При этом он заявил, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор.

Госконцерн "Укроборонпром" и Гладковский заявили, что намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.