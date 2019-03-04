То, что мы выжили без российского газа - весомый вклад атомной энергетики, - Порошенко

Президент заявил, что строительство дополнительных энергоагрегатов находится в приоритете для государства.

Президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Николаевскую область ознакомился с мощностями Ташлыкской ГАЭС в городе Южноукраинск - второй по мощности составляющей Южно-Украинского энергетического комплекса.

Глава государства пообщался с руководством ГАЭС и поблагодарил трудовой коллектив за важную работу предприятия, информирует пресс-служба президента.

"На самом деле, я думаю, что та роль, которую сейчас играет атомная энергетика, особенно в последнее 4-5 лет, когда мы увеличили в балансе энергопотребления и энергогенерации долю атомной энергетики до 60-61%, это означает огромный вклад атомщиков в энергетическую безопасность государства и в диверсификацию энергообеспечения", - отметил Петр Порошенко.

"То, что мы выжили без российского газа - весомый вклад атомной энергетики", - подчеркнул президент.

По его словам, государство определяет приоритетным строительство дополнительных энергоагрегатов, в том числе на Ташлыкской ГАЭС и Днестровской ГЭС.

"Это еще позволит повысить долю атомной энергетики и сделать экономику Украины более конкурентоспособной", - отметил Петр Порошенко.

Южно-Украинский энергетический комплекс - единственное в Украине предприятие, где комплексно используются базовые ядерные и маневренные гидро- и гидроаккумулирующие мощности. В его состав входят Южно-Украинская АЭС, Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС. Ежегодно энергетическим комплексом на Южном Буге производится 17-20 млрд кВт-час. электрической энергии, что составляет примерно 10% общего производства электроэнергии в стране и около 20% ее генерации на украинских атомных электростанциях.