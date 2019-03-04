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Порошенко отметил важность металлургии для Украины

Президент присутствовал при запуске машины непрерывного литья заготовок.

Порошенко отметил важность металлургии для Украины
Фото: EPA/UPG

Металлургия занимает важное место в экономике Украины, заявил президент Петр Порошенко во время запуска новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича 1 марта 2019 г.

«Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность поблагодарить металлургов, мариупольцев - каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна», - отметил Порошенко на церемонии запуска.

«Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый — мир», - добавил он.

Напомним, ММКИ 1 марта 2019 г. запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.

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