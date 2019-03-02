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Порошенко объявил Куяльник курортом государственного значения

Глава ОГА уверен, что Куяльник может стать курортом международного уровня.

Порошенко объявил Куяльник курортом государственного значения
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал закон "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения".

Об этом информирует пресc-служба главы государства.

Сообщается, что законом природные территории Куяльницкого лимана объявлены курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной охраны.

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов заявил, что они намерены привлекать инвесторов и демонстрировать перспективу. Также он уверен, что Куяльник может стать курортом международного уровня.

"Но для этого нам следует сосредоточиться на развитии всего региона", - подчеркнул Степанов.

При этом глава ОГА отметил, что уже сегодня Одесская областьпринимает 6 млн туристов в год.

Курорт Куяльник - один из старейших грязевых курортов Украины. Располагается  в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана.

Напомним, в декабре 2014 в обмелевший Куяльник пустили воду из Черного моря, чтобы спасти лиман от пересыхания.

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