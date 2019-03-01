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​Порошенко предложил возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Город и его аэропорт расположены рядом с зоной боевых действий.

​Порошенко предложил возобновить работу аэропорта в Мариуполе
Фото: enacademic.com

Президент Петр Порошенко в пятницу дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, который расположен в нескольких десятках километров от линии боевых действий.

Об этом он сообщил в ходе визита в Донецкую область.

"Поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю Донецкой областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя", - сказал он.

В 2016 году тогдашний руководитель Донецкий области Павел Жебривский говорил, что на восстановление мариупольского аэропорта нужно 60 млн гривен. По его словам, Ринат Ахметов обещал перевезти "Шахтер" в Мариуполь, если там будет аэропорт.

Однако из соображений безопасности работа аэропорта в Мариуполе так и не была возобновлена.

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Источник: "Українські новини"
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