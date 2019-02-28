Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился почти на $200 млн

Год назад Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации.

Долг российской компании "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, информирует пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам 2,6 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов", - сказал Витренко.

В сообщении подчеркивается, что Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время "Нафтогаз" начал процессы выполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга "Газпрома" в юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно - и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению "Нафтогаза" уже заморозили активы российской компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.