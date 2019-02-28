Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Кино и «зелёные человечки»
Кино и «зелёные человечки»
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился почти на $200 млн

Год назад Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился почти на $200 млн
Фото: EPA/UPG

Долг российской компании "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, информирует пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам 2,6 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов", - сказал Витренко.

В сообщении подчеркивается, что Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время "Нафтогаз" начал процессы выполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга "Газпрома" в юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно - и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению "Нафтогаза" уже заморозили активы российской компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также