Украина входит в десятку стран по росту рынка электрокаров, - Омелян

Украина входит в десятку стран с ростом покупки электрокаров, что хорошо влияет на экологию крупных городов страны, в частности Киева.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью на телеканале "Прямой".

"На самом деле Украина среди ТОП-10 стран мира по росту рынка электрокаров. И это очень хороший показатель. Как Министерство инфраструктуры мы всячески поддерживаем этот тренд - чтобы люди пользовались дешевым и экологичным транспортом. Мы видим, что количество владельцев электрокаров в Украине растет. И это нас очень радует, что люди сами готовы на это пойти, на этот шаг. И с целью стимулирования этого рынка мы приняли отмену НДС при импорте этих автомобилей, что удешевило их стоимость", - сказал министр.

Омелян надеется, что в следующем году будет налажено производство такой техники в Украине.

"У нас есть прекрасная инженерная школа, у нас есть люди, которые умеют работать на авто производствах. Теперь нам очень важно, чтобы Украина была не просто местом, куда импортируют все старое, а местом, где производят все новое и экспортируют. И я уверен, что это можно сделать", - отметил министр.

Напомним, в мае 2018 Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года Drive Ukraine 2030. Этот документ предусматривает, что к 2030 году доля электрокаров в продаже автомобилей в Украине должна превышать 50%. Кроме того, в стране должны появиться два завода по производству электрокаров.

Также по задумке Министерства инфраструктуры, пять из 11 глобальных веток сверхскоростного наземного транспорта ("гиперлуп") пройдут через территорию Украины.