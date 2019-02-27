Киевгорстрой признали лидером 2018 года

Холдинговую компанию "Киевгорстрой" признали лидером 2018 года. Компанию наградили званием "Лидер года-2018" и соответствующим сертификатом на основе Национального бизнес-рейтинга в Украине.

Компания получила Золото рейтинга по результатам ранжирования предприятий Украины по финансово-экономическим показателям.

Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отметил, что это - результат работы каждого работника Компании, свидетельство компетентности и преданности своему делу.

"Когда компанию признают лидером, и неоднократно - это придает сил и энергии идти дальше. В то же время, статус лидера - это большая ответственность. Ответственность перед инвесторами, перед городом, перед обществом. Наша главная цель - чтобы как можно больше людей были обеспечены нормальными условиями проживания. И мы ежедневно прилагаем много усилий для реализации этой цели", - сказал Игорь Кушнир.

В рамках рейтинга Орденом "Профессионал года" награждена главный бухгалтер Компании Светлана Шевчук. Национальным сертификатом "Руководитель года" отмечено начальника сметно-договорного отдела Департамента технического обеспечения и комплектации строительства Инну Фомину. Медалью "За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере" награжден директор подрядной организации "Укрбуд Инвест" Виктор Маренич. За исключительное трудолюбие, ответственность и рациональность в решении рабочих задач Национальным сертификатом - званием "Бухгалтер года 2018" награждена бухгалтер Общества "Укрбуд Инвест" Ольга Писная.

Международный рейтинговый Союз Национальных бизнес-рейтингов - это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитета Национальных бизнес-рейтингов в странах-участницах (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина). Международный рейтинговый Союз проводит комплексные исследования в различных областях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях, обнаруживает процветающие компании, которые награждает соответствующими сертификатами и медалями.