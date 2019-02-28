​Броневик Гладковского прошел госиспытания для поставок в армию

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8", разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс" для Вооруженных сил Украины, завершил двухлетнюю программу государственных испытаний.

Об этом сообщил "Интерфаксу-Украина" пресс-секретарь "Богдана" Сергей Красуля.

"По итогам госиспытаний "Богдан Моторс" будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать его на внешних рынках", - заявил он.

По его словам, ББМ "Барс-8" успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

При этом он отметил, что "Барс-8" стал вторым броневиком в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (производства НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

Полноприводный бронированный "Барс-8" разработан на базе пикапа американской Ram – подразделения Fiat Chrysler Automobiles. Имеет грузоподъемность более 2 тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 чел. Бронеавтомобиль оснащен турбодизельным двигателем американской Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л.с. в паре с японской коробкой передач Aisin.

Напомним, что владельцем "Богдана" является первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, вокруг которого в последнее время разгорелся скандал в связи с выходом журналистского расследования о коррупции в оборонпроме.