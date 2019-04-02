​Стокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) проведет слушание о взыскании $11,58 млрд с российского газового монополиста "Газпром" в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в апреле-мае 2021 года.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете "Газпрома", передают "Українські Новини".

Отмечается, что 6 сентября 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты принял решение о консолидации разбирательств и 28 декабря 2018 года был сформирован состав арбитража.

Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года.

Напомним, в марте суд в Англии приостановил дело об исполнении на территории Англии решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Нафтогаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с $12 млрд до $2 млрд в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины. Ранее глава правления НАКа Андрей Коболев заявлял, что "Нафтогаз" готов отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

28 февраля прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". За каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более $0,5 млн/