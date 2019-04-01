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Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

Определена коллегия судей.

Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: NewsRoom

Дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове, поступило в апелляционный суд.

Об этом сообщает Судова влада України.

"1 апреля 2019 года в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова", - говорится в сообщении.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело. Председательствующим по делу назначен судья Владимир Протасов, судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.

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