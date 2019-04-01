Март в Киеве вошел в десятку самых теплых и сухих за 139 лет

В этом месяце зафиксировано четыре температурных рекорда.

Среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве составила 5,1 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 4,4 градусов.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Гринченко.

"Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, март вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения", - отмечается в сообщении.

В марте было зафиксировано четыре температурных рекорда, причем в столице самым теплым было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла + 20,0°С.

Самым холодным днем было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3 ° С.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.

Напомним, февраль 2019 года в Киеве седьмой год подряд был теплее климатической нормы.

В октябре 2018 года в Киеве был побит столетний температурный рекорд.