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В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке

Мужчину уже перевели из реанимации, но затем состояние резко ухудшилось.

В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке
Фото: gre4ka.info

В больнице Кропивницкого умер 58-летний водитель газовой автоцистерны, которая вечером 27 марта взорвалась на заправке. Об этом сообщает местное телевидение.

Как сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака, пострадавший скончался вечером в воскресенье, 31 марта. Еще в пятницу его перевели из реанимации в ожоговое отделение, однако состояние пострадавшего резко ухудшилось, и медики не смогли его спасти.

В больнице остается руководитель предприятия «Эван-Ви», которое арендовало территорию, где произошел взрыв.

Кроме того, сегодня в Кропивницком суд выбирает меру пресечения директору предприятия, где произошел взрыв - Александру Ляховецкому.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.

28 марта Нацполиция сообщила о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

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