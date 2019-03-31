Сообщения о "минировании" в день выборов поступали преимущественно из России, - полиция

Открыто три дела по статье "теракт".

Ложные сообщения о минировании в день выборов Президента преимущественно поступали из России.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что в воскресенье полиция получила много сообщений о минировании объектов.

"В большей степени они были с территории РФ...", - подчеркнул Князев.

Открыты три уголовных производства по статье "теракт", которые переданы для расследования в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепре сообщили о "минировании" восьми избирательных участков.

31 марта в Чернигове в полицию позвонил неизвестный мужчина, который угрожал подорвать штаб одного из кандидатов.

Как сообщалось, полиция получила 1 927 сообщений о нарушениях на выборах Президента и открыто 31 уголовное производство.