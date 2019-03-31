В Полтаве мужчина устроил стрельбу в центре города

В Полтаве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре города.

Об этом сообщают местные СМИ.

Об инциденте сообщили полицейским, которые задержали стрелка.

Представитель Нацполиции области Юрий Сулаев рассказал, что между тремя мужчинами в маршрутке возникла словесная перепалка. Они вышли на остановке "Героев Небесной сотни" и начали выяснять отношения кулаками. Один из мужчин достал пистолет и начал стрелять в воздух.

"Нарушителя задержали, а пистолет, вероятно, под патрон Флобера изъяли. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела",- говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве произошла перестрелка из-за конфликта между водителями после совершения ДТП.