На Донбассе в субботу получили ранения двое украинских военных

В субботу, 30 марта, российские оккупационные на Донбассе совершили 6 обстелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстредов ранены двое украинских военных.

Нарушение режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новотошковское и Луганское. Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 30 марта убиты двое боевиков, шестеро получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.