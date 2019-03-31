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На Донбассе в субботу получили ранения двое украинских военных

Боевики совершили шесть обстрелов.

На Донбассе в субботу получили ранения двое украинских военных
Фото: Макс Левин

В субботу, 30 марта, российские оккупационные на Донбассе совершили 6 обстелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстредов ранены двое украинских военных.

Нарушение режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новотошковское и Луганское. Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 30 марта убиты двое боевиков, шестеро получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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