В полицию поступило 159 заявлений о нарушениях в "день тишины"

В полицию поступило 159 заявлений о нарушении избирательного законодательства в "день тишины". Об этом в субботу, 30 марта, информирует сайт МВД.

"79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Он также отметил, что все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме.

"Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей", - отчитался Яровой.

По его словам, с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства. По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлен 655 административных протоколов.

Напомним, во Львовской области глава избирательной комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней.