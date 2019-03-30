"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
«Сдувающийся» миф Китая
«Сдувающийся» миф Китая
Дніпро напередодні виборів
Дніпро напередодні виборів
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко
Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко
ГлавнаяОбществоЖизнь

В полицию поступило 159 заявлений о нарушениях в "день тишины"

Половина фактов о незаконной агитации.

В полицию поступило 159 заявлений о нарушениях в "день тишины"
В полицию поступило 159 заявлений о нарушениях в "день тишины"
Фото: EPA/UPG

В полицию поступило 159 заявлений о нарушении избирательного законодательства в "день тишины". Об этом в субботу, 30 марта, информирует сайт МВД.

"79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Он также отметил, что все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме.

"Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей", - отчитался Яровой.

По его словам, с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства. По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлен 655 административных протоколов.

Напомним, во Львовской области глава избирательной комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также