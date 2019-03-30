"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
«Сдувающийся» миф Китая
«Сдувающийся» миф Китая
Дніпро напередодні виборів
Дніпро напередодні виборів
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко
Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко
ГлавнаяОбществоВойна

​На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток произошло два обстрела в районе Авдеевки и Песков.

​На Донбассе ранен украинский военный
архивное фото
Фото: Макс Левин

В субботу, 30 марта, в результате боевых действий на Донбассе был ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции объединенных сил.

С начала суток произошло два обстрела - в районе Авдеевки и Песков возле Донецка.

Подразделения, по которым стрелял противник, "дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения", говорится в сводке.

Напомним, что 29 марта на Донбассе произошло 19 обстрелов. Российские боевики применили за сутки около сотни боеприпасов калибра 152, 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо были ранены.

Кроме того, был ранен мирный житель Верхнеторецкого. 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также