​На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток произошло два обстрела в районе Авдеевки и Песков.

В субботу, 30 марта, в результате боевых действий на Донбассе был ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции объединенных сил.

С начала суток произошло два обстрела - в районе Авдеевки и Песков возле Донецка.

Подразделения, по которым стрелял противник, "дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения", говорится в сводке.

Напомним, что 29 марта на Донбассе произошло 19 обстрелов. Российские боевики применили за сутки около сотни боеприпасов калибра 152, 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо были ранены.

Кроме того, был ранен мирный житель Верхнеторецкого. 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.