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На оккупированной территории Донецкой области пострадали двое шахтеров

Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

На оккупированной территории Донецкой области пострадали двое шахтеров
Фото: EPA/UPG

На оккупированной Россией территории Донецкой области госпитализированы двое горняков. Об этом сообщает местное издание "Остров" со ссылкой на СМИ боевиков.

Шахтеры получили травмы 30 марта, инциденты произошли на шахтах "Щегловская-Глубокая" и им. Засядько.

На шахте "Щегловская-Глубокая" производственную травму получил мужчина, 1986 года рождения. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

На шахте им. Засядько пострадал проходчик 1967 года рождения. В состоянии средней тяжести пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

Напомним, в 2017 году из-за повреждений в результате обстрелов на шахте им. Засядько были заблокированы 203 шахтера, их смогли поднять на поверхность.

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