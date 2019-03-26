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Донецкая ОГА просит президента, премьер-министра и СНБО выделить средства для спасения области

На сегодня отдельные потребители Донецкой области получили от "Укринтерэнерго" предупреждение о приостановке поставки электрической энергии.

Донецкая ОГА просит президента, премьер-министра и СНБО выделить средства для спасения области
Фото: vchasnoua.com

Донецкая областная госадминистрация обратилась к Президенту, премьер-министру и секретарю Совета нацбезопасности и обороны с просьбой срочно инициировать выделение 1,1 миллиарда гривен дополнительной субвенции для региона. Деньги должны быть направлены на погашение задолженности социально значимых объектов перед поставщиками электроэнергии для перезаключения новых договоров. Об этом журналистам сообщили в ОГА.

"На сегодняшний день отдельные потребители Донецкой области получили от "Укринтерэнерго" (поставщик "последней надежды") предупреждение о приостановке поставки электрической энергии. С этим поставщиком подписали договора неплатежеспособные потребители (в частности, государственные угледобывающие предприятия и КП "Компания "Вода Донбасса"), решение вопроса о платежеспособности которых находится, в основном, на государственном уровне", - отмечается в сообщении.

В частности, предлагается предоставить субвенцию в размере 1,1 миллиарда гривен на погашение задолженности КП "Компания "Вода Донбасса". Также предлагается предоставить социально важным объектам статус "защищенного потребителя". "С целью неотключения объектов питьевого водоснабжения и централизованного водоотвода от системы энергоснабжения, как субъектов жизнеобеспечения стратегического значения, последствием которого могут быть катастрофические социальные и экономические события на всей территории Донецкой области, ОГА обратилась к Минрегиону Украины", - сказано в письме.

В ОГА также отметили, что в январе 2019 года Кабмин уже принимал решение о выделении 450 миллионов гривен из резервного фонда на обеспечение оплаты потребленной электроэнергии госшахтами. Однако на сегодняшний день средства фактически на угольные предприятия не поступили.

Напомним, 31 марта заканчивается действия договора по поставку электроэнергии между поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" и предприятиями, которые не нашли себе независимых поставщиков. Среди клиентов ГП "Укринтерэнерго" - КП "Вода Донбасса", обеспечивающее водой Луганскую и Донецкую области, а также госшахты. В связи с окончанием действия договора - 90 дней согласно законодательству, ГП инициировало отключение этим предприятиям электроэнергии сразу же по истечению сроков договора.Донецкая ОГА просит Президента, Премьер-министра и РНБО выделить средства для спасения области

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