​Посол ЕС: сопротивление реформам в Украине сильнее, чем в других странах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что сопротивление реформам в Украине сильнее, чем в других странах.

Об этом он сказал на Конгрессе региональных советов по вопросам реформы в сфере правосудия, пишет "Интерфакс-Украина".

"В переходном периоде всегда происходит постоянная борьба между теми, кто пытается сохранить статус-кво и реформаторами. В Украине также есть эта борьба, но тут эта борьба намного активнее, чем в других странах переходного периода. Украина является одной из наибольших стран региона, поэтому те, кто за 25 лет смог сформулировать свои интересы в разрез интересам страны, борются за то, чтобы остановить или отсрочить процесс реформ. Поэтому не должно никого удивлять то, что процесс реформ тут не так быстр и линеен", - считает Мингарелли.

При этом посол подчеркнул, что ЕС на стороне реформаторов.

"Мы в ЕС, очевидно, на стороне реформаторов. Особенно, когда речь идёт о реформе системы правосудия. Мы продолжим тратить много времени, сил и ресурсов, чтобы поддержать вас в вашей борьбе за систему правосудия", - отметил дипломат.

"Нам необходимо обеспечить достойное исполнение новых процессуальных кодексов для того, чтобы гарантировать полную защиту обеих сторон там, где сегодня ещё так не происходит. Также чтобы продвигалась пробация, электронное правосудие и другое", - сказал Мингарелли, говоря о необходимых изменениях в сфере правосудия.