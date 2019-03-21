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ЕС готов выделить деньги на развитие транспортного соединения с Мариуполем

Предполагается улучшить железную дорогу до Запорожья и дорогу до Николаева.

ЕС готов выделить деньги на развитие транспортного соединения с Мариуполем
Хьюг Мингарелли
Фото: mtu.gov.ua

Европейский Союз готов профинансировать развитие транспортного соединения Мариуполя с остальной Украиной.

Об этом по итогам встречи министра Владимира Омеляна с послом ЕС Хьюгом Мингарелли сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Европейский дипломат сказал, что в Брюсселе готовы поддержать проекты по улучшению железнодорожного сообщения Запорожье-Мариуполь и строительству дороги сообщением Мариуполь-Николаев.

Сейчас речь идет о разработке предварительного технико-экономического обоснования обоих проектов с привлечением финансирования Европейского инвестиционного банка.

По словам Омеляна, развитие инфраструктуры Приазовья - важный проект как с точки зрения усиления безопасности в этом регионе, так и с точки зрения его экономического и социокультурного развития.

Напомним, что 1 марта также стало известно о планах возобновить работу аэропорта в Мариуполе.

Мариуполь - крупнейший город в подконтрольной правительству части Донецкой области.

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