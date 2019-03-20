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Порошенко начал рабочий визит в Брюссель

Начался неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз.

Порошенко начал рабочий визит в Брюссель
Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко находится в Брюсселе с рабочим визитом.

Об этом сообщается в Facebook главы государства.

"Через несколько минут в Брюсселе состоится неформальный саммит президентов, и он будет уникальный по формату - впервые соберутся вместе Президент Европейского Совета, Президент Еврокомиссии, Президент Европарламента и Президент Украины", - написал Порошенко в соцсети.

"Украина продолжит интеграцию в ЕС и НАТО, будет ставить на повестку дня вопрос соответствия критериям будущего членства. Сегодня должны сделать все, чтобы не допустить возможного разворота на нашем евроинтеграционном пути", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что неформальный саммит президентов в Брюсселе "будет уникальным по времени. Поскольку он происходит за 10 дней до выборов".

"И это абсолютно четкий формат не просто поддержки Порошенко, а поддержки Украины в наших евроинтеграционных стремлениях. И Украина сейчас нуждается в этой поддержке", - написал Порошенко в твиттере.

Сейчас в Брюсселе начался неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз, в котором принимает участие Президент Украины.

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