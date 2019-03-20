Порошенко подписал изменения в госбюджет

Изменения связаны с отменой выборов в ОТГ.

Президент Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год.

"Документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов, в связи с отменой выборов в территориальных громадах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей", - сообщается на сайте президента Украины.

Реализация Закона создает условия для повышения финансовой состоятельности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использования средств государственного бюджета в текущем году.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.